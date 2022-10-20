الجامعات الأهلية الدولية تستعد لافتتاح مجموعة من البرامج الجديدة العام المقبل

برامج جديدة تسعى الجامعات الأهلية الدولية لافتتاحها خلال العام الدراسي المقبل، انطلاقاً من احتياجات سوق العمل، في مختلف التخصصات البينية، فما هي البرامج الجديدة وما هي أسباب افتتاحها، كل هذه الأسئلة أجاب عنها رؤساء الجامعات في حديثهم لـ«الوطن».

في البداية يقول الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية الدولية، إن الجامعة تعمل حالياً على الاستعداد بقوة لافتتاح مجموعة من الكليات والبرامج البينية المتخصصة في العام الدراسي الجديد المقبل، أولها كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وبها 4 برامج دراسية وكلية التمريض بها أكثر من برنامج وكلية العلاج الطبيعي التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء.

«الخولي»: اكتمال بقية كليات القطاع الطبي

وأضاف «الخولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة تعمل على اكتمال بقية كليات القطاع الطبي، وأن كليات القطاع الهندسي مكتملة وكليات هندسة الحاسب والعلوم الأساسية، مؤكداً أن الجامعة ستعمل في المرحلة المقبلة على افتتاح كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الإعلام.

ونوه الدكتور معوض الخولي، إلى أن الجامعة تعمل على تغطية كافة احتياجات سوق العمل، وأن الجامعات الأهلية عنصر هام وفرتها الدولة المصرية في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى جذب العديد من الطلاب المصريين بدلاً من السفر للخارج.

وأكد معوض الخولي، أن الجامعة تسعى لافتتاح العديد من البرامج الدراسية في العام الجديد بما يخدم العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل: «لدينا حوالي 3000 طالب في مختلف التخصصات بحوالي 28 برنامجا دراسيا»، موضحاً أن البرامج الدراسية عديدة ومتنوعة منها في كلية طب الأسنان والطب وعلوم الحاسب والأعمال والعلوم والصيدلة.

الطب الشرعي والهندسة الطبية بجامعة الملك سلمان

من جانبه، قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الجامعة تسعى لافتتاح كلية العلاج الطبيعي وبرنامج الهندسة الطبية وبرنامج الطب الشرعي بكلية العلوم.

وحدد الدكتور أشرف حسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الأسباب الرئيسية لافتتاح هذه البرامج، أولها احتياجات سوق العمل ومتطلباته، ثانياً إقبال الطلاب وحاجاتهم للدراسة بهذه التخصصات وثالثاً الإمكانيات المتاحة بالجامعة.