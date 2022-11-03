اجتماع لمناقشة خطط تطوير البيت الفني للمسرح

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعه الأول مع مديري فرق البيت الفني للمسرح وذلك بالمسرح القومي، وناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها خطة عروض المرحلة المقبلة.

خالد جلال يتحدث عن خطة المسرح خلال الفترة المقبلة

وأكد المخرج خالد جلال أن الفترة المقبلة تتضمن عروضًا مسرحية ذات طابع متميز يعكس هوية كل مسرح من مسارح الدولة، ويتيح الفرصة للمبدعين من كافة الأجيال للمشاركة في هذه العروض، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة خطة كل مسرح في اجتماعات منفردة مع مدير كل فرقة، موجها إلى اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق نظام الحجز الإلكتروني تسهيلا على الجمهور.

خالد جلال يستعرض بنود الاجتماع

كما ناقش الاجتماع تطوير شكل الدعاية والتسويق لعروض البيت الفني للمسرح بما يسهم في تحقيق الإيرادات المناسبة، ويشجع المهتمين بالمسرح على متابعة العروض المقدمة على خشبات مسارح الدولة.

وأشار المخرج خالد جلال إلى أنه سيتم عرض اقتراح على وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بتشكيل لجنة عليا تضم قامات في جميع المجالات وأيضا مديرو فرق البيت الفني للمسرح، إلى جانب تشكيل لجنة جديدة للقراءة تضم نخبة من أهم نقاد المسرح في مصر.

يذكر أن القطاع قرر عقد الاجتماعات المقبلة تباعا بالمسارح المختلفة، على أن يعقد الاجتماع المقبل بمسرح السلام، كما أكد المخرج خالد جلال على فتح دور العرض طوال العام سواء بعروض الفرق التي تتبعها دار العرض، أو من خلال استضافة مسرحيات من إنتاج الفرق الأخرى التابعة للبيت الفني للمسرح، كما شهد الاجتماع مناقشات لتسهيل العقبات الإدارية التي تواجه مديري الفرق لإنجاز مشروعاتهم الفنية بالشكل اللائق بالمسرح المصري.