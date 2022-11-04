درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-11-2022 في مصر

استقرار في الأحوال الجوية تشهده مصر اليوم على جميع المحافظات، مع استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر، وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة اليوم الجمعة، تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة ما بين درجة ودرجتين على جميع أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، في حين يشهد الطقس انخفاضا بقيم تتراوح بين 8-9 درجات خلال ساعات الليل، حيث يسود طقس مائل للبرودة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

كما حذرت الأرصاد، السائقين على الطرق المختلفة والرابطة بين المحافظات، من الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى ومحافظات مدن القناة، والسواحل الشمالية، والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، الجمعة 4-11-2022، على جميع مدن الجمهورية الكبري، كما يلي:

- القاهرة 27- 18.

- العاصمة الإدارية 27- 18.

- 6 أكتوبر27- 18.

- بنها 26- 18.

- دمنهور 27- 18.

- كفر الشيخ 26- 17.

- المنصورة 27- 18.

- دمياط 26- 19.

- بورسعيد 25- 20.

- الإسماعيلية 27- 17.

- السويس 27- 20.

- الزقازيق 27- 18.

- شبين الكوم 27- 18.

- طنطا 26- 17.

- شلاتين 30- 23.

- الإسكندرية 25- 16.

- العلمين الجديدة 25- 16.

- وادي النطرون 27- 18.

- مطروح 25- 16.

- السلوم 26- 16.

- سيوة 23- 12.

- العريش 26- 19.

- رفح 25- 19.

- الطور 27- 21.

- كاترين 21- 12.

- رأس سدر 27- 22.

- نخل 23- 12.

- طابا 25- 19.

- نويبع 27- 20.

- حلايب 27- 22.

- شرم الشيخ 28- 21.

- الغردقة 28- 20.

- مرسى علم 27- 22.

- الفيوم 27- 18.

- بني سويف 27- 17.

- المنيا 27- 15.

- أسيوط 28- 15.

- سوهاج 28- 16.

- قنا 29- 17.

-الأقصر 28- 18.

- أسوان 29- 18.

- الوادي الجديد 29- 14.

- أبو سمبل 30- 18.

- أبو رماد 29- 22.

- رأس حدربة 27- 22.