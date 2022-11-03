حالة الطقس اليوم في البحيرة.. غائم جزئيا ونشاط للرياح والعظمى 27 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم في البحيرة، حيث سيكون معتدل الحرارة نهاراً، لطيف مائل للبرودة ليلاً على كل الأنحاء، أما حالة البحر المتوسط في شواطئ إدكو فستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم سيشهد تكّون شبورة مائية صباحاً، ووجود غيوم بشكل جزئي، فيما سجلت درجات الحرارة اليوم في البحيرة 27 مئوية للعظمى، و18 للصغرى.

وتشهد البحيرة انخفاضا في درجات الحرارة، ونشاطا لحركة الرياح، بداية من الأسبوع الجاري، طبقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة استعدادت مكثفة لاستقبال موسم الشتاء، من خلال تنفيذ نموذج محاكاة لعمل معدات الصرف ورفع مياه الأمطار.

استعدادات البحيرة لموسم الشتاء

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة عمل الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة في المدارس والشوارع، وكذلك رفع كفاءة اللوحات الإعلانية في الميادين، وذلك حماية للمواطنين من وقوع حوادث إثر حركة الرياح الشديدة.