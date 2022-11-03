«الأرصاد»: طقس صافٍ على القاهرة.. ممطر على السواحل الشمالية

يسود طقس مائل للحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وصولا إلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية اليوم الخميس، وفقا ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، التي أوضحت أنّ فرص سقوط الأمطار ستظل موجودة على السواحل الشرقية للبلاد، بنسبة 30%، في حين يسود طقس صافٍ على السواحل الشمالية الغربية للبلاد والقاهرة الكبرى، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الطقس خلال ساعات الليل، يشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 9 لـ10 درجات، وهى الفارق بين درجات الحرارة العظمى نهارا، ودرجات الحرارة الصغرى ليلا، حيث يصبح الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره على أنحاء الجمهورية كافة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، على جميع مدن الجمهورية الكبري، كما يلي:

- القاهرة 27 - 18.

- العاصمة الإدارية 27 - 18.

- 6 أكتوبر27 - 18.

- بنها 26 - 18.

- دمنهور 27 - 18.

- كفر الشيخ 26 - 17.

- المنصورة 27 - 18.

- دمياط 26 - 19.

- بورسعيد 25 - 20.

- الإسماعيلية 27 - 17.

- السويس 27 - 20.

- الزقازيق 27 - 18.

- شبين الكوم 27 - 18.

- طنطا 26 - 17.

- شلاتين 30 - 23.

- الإسكندرية 25 - 16.

- العلمين الجديدة 25 - 16.

- وادي النطرون 27 - 18.

- مطروح 25 - 16.

- السلوم 26 - 16.

- سيوة 23 - 12.

- العريش 26 - 19.

- رفح 25 - 19.

- الطور 27 - 21.

- كاترين 21 - 12.

- رأس سدر 27 - 22.

- نخل 23 - 12.

- طابا 25 - 19.

- نويبع 27 - 20.

- حلايب 27 - 22.

- شرم الشيخ 28 - 21.

- الغردقة 28 - 20.

- مرسى علم 27 - 22.

- الفيوم 27 - 18.

- بني سويف 27 - 17.

- المنيا 27 - 15.

- أسيوط 28 - 15.

- سوهاج 28 - 16.

- قنا 29 - 17.

-الأقصر 28 - 18.

- أسوان 29 - 18.

- الوادي الجديد 29 - 14.

- أبو سمبل 30 - 18.

- أبو رماد 29 - 22.

- رأس حدربة 27 - 22.