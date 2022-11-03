الأرصاد: بدء استقرار الأحوال الجوية.. أجواء خريفية على أغلب الأنحاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ التغيرات المناخية بدأت تؤثر على كل دول العالم وبينها مصر، إذ أن تأثيرها يكون مختلفا في كل منطقة أو بلد نتيجة الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ، موضحةً: «من اليوم سنبدأ نشهد حالة من حالات الاستقرار في الأحوال الجوية، أجواء خريفية مستقرة على أغلب الأنحاء نتيجة تأثرنا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار».

عنف الظواهر الجوية

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «في السنوات الأخيرة بدأنا نرى عنف الظواهر الجوية وتكرار الحالات الجوية غير المستقرة بشكل متقارب وكميات الأمطار في حالات عدم الاستقرار بشكل كبير جدا».

سيول الخريف في العام الماضي

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «بالنسبة لعنف الظواهر الجوية فإن هناك سيولا في الخريف الماضي سببت خسائر مادية وبشرية، إذ أن التغيرات المناخية لا تؤثر على درجات الحرارة فقط بين الارتفاع والانخفاض، ولكن الظواهر الجوية أيضا، وطبيعة الحياة والاقتصاد والزراعة أي كل جوانب الحياة».

وأكدت: «في ظل التغيرات المناخية كل شيء وارد، المناطق الساحلية معرضة لارتفاع منسوب البحر وزيادة معدلات الأمطار، كما أن المناطق الداخلية فيها كميات أمطار تؤدي إلى دمار البنية التحتية وخسائر مادية وبشرية، وأغلب محافظات مصر معرضة لتأثير التغيرات المناخية، لكن هناك تباينا واختلافا من حيث التأثير بين كل مدينة وأخرى، فالقاهرة تتعرض لكميات أمطار قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، والإسكندرية معرضة لزيادة في معدل الأمطار وارتفاع منسوب البحر».