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بعد تحقيقه 2000 جنيه فقط.. فيلم «الهيبة» مهدد بالخروج من دور العرض السينمائية

كتب:

ضحى محمد
04:29 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
الهيبة

الهيبة

تذيل فيلم «الهيبة» إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض، وحقق أمس الأربعاء ألفين و288 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

ويعرض فيلم «الهيبة» حاليا في دور العرض، وسط منافسة 8 أفلام أخرى، ما يهدد خروجه من المنافسة، وإجمالي إيرادات الفيلم وصلت إلى 398 ألف جنيه. 

فيلم «الهيبة» لـ تيم حسن

قرر الفنان تيم حسن أن يقدم عملا سينمائيا جديدا بنفس الاسم، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، إذ يكلف جبل من المافيا في عملية تخليص ابن المستثمر الروسي المختطف في منطقة السهل، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

معلومات عن فيلم الهيبة

فيلم «الهيبة» يعتبر ختاما لسلسة مسلسل «الهيبة» التي استمرت على مدار 5 أجزاء، من إنتاج ​شركة الصباح​ إخوان، وإخراج ​سامر البرقاوي وتأليف سامر نصر الله​، ويشارك في بطولته، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين.

فيلم الهيبة من تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي، وبطولة كل من تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهي.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.