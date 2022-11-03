توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للبرودة ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، بين حالة الطقس ودرجات الحرارة بداية من غد الجمعة 4 نوفمبر حتى يوم الأحد المقبل.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

ومن المتوقع، وفق خبراء الأرصاد، أن يكون طقس الأيام المقبلة، مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار، معتدلا على السواحل الشمالية لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

ومن الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء وشمال الصعيد، والقاهرة الكبري، مع نشاط رياح على مناطق وسط وجنوب سيناء.

درجات الحرارة الجمعة 4 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

درجات الحرارة السبت 5 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

درجات الحرارة الاحد 6 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.