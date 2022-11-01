أماكن الأمطار غدا.. توقعات بتساقطها على القاهرة الكبرى بنسبة 20%

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، عبر صفحتها على «فيس بوك»، أماكن الأمطار غدًا، وتوقعات خبرائها لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

أماكن الأمطار غدًا

وبحسب خبراء الأرصاد، تكون أماكن الأمطار غدًا الأربعاء 2 نوفمبر على عدد من المناطق، بين خفيفة ومتوسطة بنسبة بين 40 إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتكون فرص الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية الأخرى التي تشهدها جنوب سيناء فتكون نشاط الرياح على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

وعن حالة الطقس المتوقعة غدًا، تتوقع هيئة الأرصاد خلال ساعات النهار أن يكون حارا على جنوب الصعيد، مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وتتباين حالة الطقس خلال فترات الليل، فيكون لطيفا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة 26 - 20.

العاصمة الإدارية 26 - 20

6 أكتوبر 26 - 19

بنها 26 - 19

دمنهور 25 - 19

كفر الشيخ 25 - 19

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 20

بورسعيد 25 - 20

الإسماعيلية 27 - 19

السويس 26 - 20

الزقازيق 26 - 19

شبين الكوم 26 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26 - 20

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24 - 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26 - 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27 - 20

كاترين 22 - 11

رأس سدر 29 - 20

نخل 26 - 15

طابا 26 - 20

نويبع 27 - 22.

حلايب 29 - 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 17

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 31 - 19

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 16

أبو سمبل 31 - 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23