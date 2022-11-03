منسق «الوطنية للمشروعات الخضراء»: المبادرة تحظى بدعم الرئيس السيسي

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنّ المبادرة تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذ تحت الإشراف المباشر للدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وتتضمن 3 لجان، الأولى وطنية للتحكيم برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، والثانية التنفيذية على مستوى المحافظات برئاسة كل محافظ، والثالثة التنظيمية الوطنية.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وأضاف بدر، خلال فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنّ هناك 6 مشروعات بفئات مختلفة «كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، وناشئة، ومرأة، وغير هادفة للربح»، وشهد اليوم عرض 162 مشروع أبارك لهم على هذا الجهد الكبير، كما اختار كل محافظ مشروع سفير ليكون نموذجا ناجحا يمثل المحافظة ويعكس أولويات المحافظة ويكون نواة مستقبلية للتنمية المستدامة نحو تغيير المناخ».

خطة إعلامية للمبادرة

وتابع أنّ المبادرة جديدة وغير مسبوقة، وشهدت تحديد معايير واضحة وتأهيل وتدريب اللجان التنفيذية في كل محافظة ووضع مسطرة موحدة للتقييم، فضلا عن خطة إعلامية وتوعية إعلامية على المستوى المحافظة، لافتا إلى أنّ المبادرة شهدت عقد 5 جلسات تدريبية 4 منها افتراضية، وواحدة بالقاهرة، وتم جمع 250 من اللجان التنفيذية بكل المحافظات للتدريب على المفهوم والتقييم، وتم فتح باب التقدم على المنصة الإلكترونية في 21 أغسطس، وكان من المفترض غلق الباب في السابع من سبتمبر، ولكن بسبب شدة الإقبال جرى مد الفترة حتى 18 سبتمبر.

وأكد أنّ المبادرة شهدت تقديم 6821 مشروعا، منها مشروعات غير هادفة للربح وأخرى متوسطة وللمرأة، كما جرى اختيار 21 معيارا رئيسيا وفرعيا تشمل المحافظات، وهناك عدة مكتسبات من المبادرة منها توطين أهداف التنمية المستدامة وإعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية والشراكة الذكية بين المحلية والوطنية والدولية وإيجاد حلول مصرية لمشكلات تغيرات المناخ على المستوى الوطني.