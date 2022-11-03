«التنمية المحلية»: مد فترة التقديم على 77 وظيفة قيادية بالمحافظات حتى 21 نوفمبر

قرر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مدّ فترة الإعلان رقم 1 لسنة 2022 لشغل 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء حتى 21 نوفمبر الحالي، لإتاحة مزيد من الفرصة للمتقدمين، عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، وموقع الوزارة الرسمي.

مناصب قيادية لكوادر متميزة

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّ الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية من الكوادر المتميزة، تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل، لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ عدد المتقدمين على الموقع منذ بدء الاعلان وحتى الآن بلغ نحو 1840 متقدما، وجار استكمال الأوراق المطلوب تقديمها للإعلان، كما بلغ عدد الذين استوفوا أوراقهم لشروط التقديم نحو 435 متقدما.

معايير تقييم المتقدمين للوظائف

ولفت إلى أنّه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير، والسمات الشخصية ومهارات القيادة، واتخاذ القرار والقدرة على حل مشكلات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية.

وقال اللواء هشام آمنة، إنّ الراغبين في التقدم عليهم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي، المتضمن المستندات المطلوبة، ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية من هنا.

يذكر أنّ وزارة التنمية المحلية، أعلنت في بداية أكتوبر الماضي، وظائف شاغرة في الإدارة المحلية من خلال الإعلان رقم 1 لسنة 2022، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتضمن الإعلان 77 فرصة عمل لشغل وظائف رؤساء مدن ومراكز.