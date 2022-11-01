«التنمية المحلية» ترفع درجة الاستعداد في المحافظات لمواجهة الأمطار

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، والتنسيق مع غرف العمليات في المحافظات، للمتابعة على مدار الساعة للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار بدرجات متفاوتة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة.

استعدادات المحافظات للتعامل مع الأمطار

كما وجّه وزير التنمية المحلية، المحافظات، بالتأكد من جاهزية معدات وشفاطات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، لمواجهة سقوط الأمطار وظروف الطقس غير المستقر، لرفع آثار الأمطار وشفط تجمعات المياه أولا بأول، والتعامل مع شكاوى المواطنين فيما يخص أماكن تجمع المياه وإزالتها سريعا لعدم التأثير على تحركهم في الشوارع أو الحركة المرورية.

متابعة المحافظين

وأكد اللواء هشام آمنة، أنّ جميع المحافظات وضعت خططا للتعامل مع تداعيات سقوط الأمطار، يتابعها المحافظون على مدار الساعة، لسرعة التنسيق والتعامل مع أي طارئ بين القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظات.

وفي السياق ذاته، تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات في الوزارة، بتعرض بعض المناطق في محافظة القاهرة لسقوط أمطار خفيفة.