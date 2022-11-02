خطة «التنمية المحلية» لإعداد صف ثانٍ من كوادر المحليات

تسعى وزارة التنمية المحلية إلى إعداد صف ثان من كوادر المحليات من خلال تدريب الموظفين بالمحليات وتأهيلهم على التحول الرقمي والإلمام بالواجبات التى يقوم بها الموظف والقدرة على التميز في الأداء وإيجاد أفكار مبتكرة تساهم في نجاح العمل ومواكبة التطورات وتحقيق الكفاءة ويتم التدريب من خلال مركز التدريب فى سقارة أو بالتعاون مع جهات أخرى مثل وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

ملفات رئيسية في دورات سقارة

وأشار تقرير عن وزارة التنمية المحلية إلى أن من أبرز الموضوعات التى يتم التركيز عليها في الدورات إدارة الوقت وأساسيات الحاسب الآلي والتواصل الفعال وإدارة الضغوط واتخاذ القرار والاعتدال الفكري وتحمل المسؤولية وروح الفريق والولاء والانتماء والتحول الرقمي وخدمة المواطنين والشئون المالية والقانونية وغيرها من الدورات المتقدمة، حيث يخرج مركز التدريب بسقارة التابع للتنمية المحلية نحو 7 آلاف متدرب من مختلف المحافظات.

مركز التنمية المحلية بسقارة

وفى سياق متصل، أشار مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أهمية الجمع بين الخبرات والدراسة الأكاديمية لرفع مهارات العاملين بالوحدات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، كما أنه جار العمل على تحويل مركز سقارة إلى أكاديمية متخصصة والعمل على إحداث تكامل بين المشروعات الجارية والمخططة لتطوير المركز والمحافظات.

تعميم التجارب الناجحة بالمحافظات

وقال المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه يتم العمل على تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بالوزارة والمحافظات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظات وبناء صف ثانٍ من القيادات من خلال مركز سقارة وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية وتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق مبادئ الحوكمة واللامركزية وذلك من خلال التعرف على التجارب الدولية في الإدارة المحلية والاستفادة منها وتطبيق الأساليب الإدارية والتدريبية الحديثة والتعاون مع المحافظات وجهات أخرى في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية مع مركز سقارة، وإجراء البحوث والدراسات التي تساهم في النهوض بمجالات التنمية المحلية وتعميم التجارب الناجحة في المحافظات.