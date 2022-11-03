«زراعة بدون تربة» بمحافظة قنا يفوز بالمركز الثاني للمشروعات الصغيرة الذكية

فاز مشروع «زراعة بدون تربة»، من محافظة قنا، بالمركز الثاني في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من فئة المشروعات الصغيرة.

ويتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها

ويُعرض المشروع ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ بعد أيام قليلة.