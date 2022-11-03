«اكبسني» يفوز بالمركز الثالث للمشروعات الصغيرة الذكية الخضراء

فاز مشروع باسم «اكبسني»، من محافظة القليوبية، لـ ماجد محمود أحمد الحلفاوي، بالمركز الثالث في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من فئة المشروعات الصغيرة.

المشروعات الخضراء الذكية

وتنفذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها

ويُعرض المشروع ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ بعد أيام قليلة.