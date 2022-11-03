وزير التعليم العالي يستقبل سفيرة البرتغال لبحث دعم التعاون العلمي بين البلدين

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة، صباح اليوم، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير إلى اهتمام مصر بتبادل الخبرات بين مصر والبرتغال، من خلال تنمية مستوى التعاون بين الجامعات المصرية والبرتغالية، وفتح برامج علمية مشتركة بين الجانبين، وإرسال بعثات علمية، وزيادة تبادل أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابي، والعمل على معادلة الدرجات العلمية.

إنشاء فرع لجامعة نوفا البرتغالية داخل العاصمة الإدارية الجديدة

وتناول اللقاء بحث آليات دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار الوزير إلى تجربة التعاون الناجحة بين الجانبين لإنشاء فرع لجامعة نوفا البرتغالية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي بدأت الدراسة بالسنة التمهيدية اعتبارا من العام الدراسي الحالي، لافتًا إلى تميز الجامعة في مجال الهندسة والتكنولوجيا، وكذا اهتمامها بالأنشطة الرياضية ودعم المواهب الطلابية في مجال الرياضة.

كما ناقش الجانبان التحضير لاستضافة وفد من الجامعات البرتغالية لزيارة مصر بحضور وزراء التعليم العالي من الجانبين ورؤساء الجامعات العامة والتكنولوجية ومؤسسة إيراسموس لبحث دفع التعاون بين البلدين في التعليم الجامعي.

وأشار الوزير إلى حرص مصر على التعاون مع البرتغال في مجال التعليم التكنولوجي، مشيرا إلى افتتاح 10 جامعات تكنولوجية تغطى مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية بالإضافة إلى ربط المناهج الدراسية بها باحتياجات المحيط الجغرافي، مؤكدا سعى الدولة لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، واجتذاب الطلاب لهذا النوع من التعليم الذي يساهم في سد احتياجات سوق العمل من المتخصصين الفنيين المدربين.

رفع جودة الأبحاث العلمية

كما ناقش الوزير مع سفيرة البرتغال التعاون فى مجال البحث العلمي، من خلال المشروعات البحثية المشتركة وورش العمل، لرفع جودة الأبحاث العلمية، ودعم العلاقات بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من الجانبين من خلال عقد ورش العمل وتبادل أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى التعاون المثمر مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكدت السيدة مانويلا فرانكو حرص بلادها على توثيق التعاون مع مصر، خاصة في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، معربة عن تطلعها لزيادة تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والبرتغالية، والتعاون بين الأساتذة والباحثين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، د. مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية، ود. محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة.