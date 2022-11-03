الجامعات الخاصة توضح نسب خصم المصروفات الدراسية للراغبين في التحويل

انتظمت الدراسة في الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيوس كورونا.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه وفقاً لتوجيهات المجلس بشأن استرداد المصروفات الدراسية للطلاب الراغبين في التحويل، هناك عدد من القواعد والضوابط يتم العمل بها في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات الخاصة

وأوضح عضو الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه حال رغبة التحويل قبل انطلاق العام الدراسي يتم خصم 10% من قيمة المصروفات الدراسية، وحال رغبة الطالب في التحويل خلال أول شهر من الدراسة يتم خصم 50% من قيمة المصروفات.

قواعد انتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد أن ما يسري على الجامعات الحكومية من قواعد بشأن انتخابات الاتحادات الطلابية يسري على الجامعة الخاصة ووفقاً للائحة الاتحادات الطلابية مع التشديد على تطبيق قواعد مواجهة كورونا.