«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا للتمريض في البحر الأحمر

تلقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم في الوزارة، عن جهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات التعليمية الوهمية، التي تمارس عملها دون الحصول على ترخيص.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة لمُنشأة باسم المؤسسة الدولية للتمريض في مدينة الغردقة، وتبين أنها تدعي قبول حاملي جميع الشهادات الثانوية، الفنية والعامة والأزهرية، وخريجي الجامعات، لدراسة التمريض، وتأهيل الطلاب لسوق للعمل في هذا المجال.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما خاطب مُحافظ البحر الأحمر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

جهود الضبطية القضائية

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجّهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ لجان الضبطية القضائية بالوزارة ستُكثف مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة بمحافظات الجمهورية كافة، التي تدّعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنّ وزير التعليم العالي أصدر قرارا بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، ونجحت اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أنّ التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنّه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وحال الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التابعة للوزارة.