وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
كتب:
أحمد أبوضيف
08:59 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
وزير التعليم العالي
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت الأسماء على النحو التالي:
• السيد عبدالحميد علي علي فودة، نائبًا لرئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• عاصم فؤاد محمد العيسوي، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• علي محمد علي الأنور، عميدًا لكلية الطب جامعة عين شمس.
• سلوى رشاد أمين محمد، عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمس.
• أيمن السيد أحمد السيد، عميدًا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية.
• عيد عبدالواحد علي درويش، عميدًا لكلية التربية جامعة المنيا.
• فريد إبراهيم الدسوقي أبوزيد، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.
تعيينات جامعة قناة السويس
• إيهاب محمد لطفي أحمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة قناة السويس.
• ماجد محمد السعيد علي، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس.
تعيينات جامعة الزقازيق
• أحمد محمد الهادي محمد، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة الزقازيق.
• وليد أحمد عبدالله يوسف، عميدًا لكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق.
• نادية محمد الصاوي جعفر، عميدًا لكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق.
• مجدي محمد أحمد الشحات، عميدًا لكلية التربية جامعة بنها.