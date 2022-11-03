 مستشار وزير التعليم العالي: الجامعات مستعدة لانتخاب الاتحادات الطلابية

أكد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزر التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لانتخابات الاتحادات الطلابية المقرر انطلاقها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري وفقاً للائحة الاتحادات الطلابية، لافتا إلى أنها تسري على كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد المختلفة، ماعدا الجامعات الدولية في العاصمة الإدراية الجديدة والجامعة الأمريكية في القاهرة.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

وأضاف مستشاروزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات للعام الجامعي الجاري وأن الأمر متروك لوزير التعليم العالي، مؤكداً أنه سيتم الالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية أبرزها التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات الحكومية

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، على الاستعداد التام للانتخابات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس في هذا الشأن، موضحين أنه جرى الانتهاء منها وفي انتظار تحديد وزارة التعليم العالي لموعدها وأنه يحق لجميع الطلاب المنطبقه عليهم الشرط الترشح لها.