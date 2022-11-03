فريق الدمج «رؤيا» لأول مرة على مسرح الهناجر بالأوبرا.. «طبعا قادرين نعملها»

قالت أميمة عبد الغني، رئيس مجلس إدارة مركز رؤيا لتدريب وتنمية مهارات ذوي والاحتياجات الخاصة بالسويس، إن فريق المركز سوف يقدم عرض مسرحية (طبعا قادرين نعملها)، للمخرج تامر فؤاد على مسرح الهناجر بدار الأوبرا.

سعادة لتصعيد المسرحية للعرض

وأوضحت رئيس مركز رؤيا لـ«الوطن» أن المشاركين في عرض مسرحية (طبعا قادرين نعملها ) 20 من ذوي الهمم، سيطرت عليهم السعادة البالغة بعد تصعيد العرض إلى مسرح الهناجر ، ليتم عرضه في السابعة مساء بغد غد السبت.

المرة الأولى في السويس

وتابعت أميمة عبد الغني أنها المرة الأولى التي يصعد فيها فريق للدمج المسرحي للعرض بدار الأوبرا، مشيرة إلى أن الفريق يضم العديد من المواهب، من البنات والبنين من ذوي الهمم من أبناء محافظة السويس، والذين يشاركون في العمل المسرحي «طبعا قادرين نعملها» ممن لديهم الموهبة والرغبة في العمل الفني، وهم فاطمة أحمد، متميزة في الشعر والإلقاء، وسجى أحمد تقدم أغاني بصوت متميز، وميادة سيد وإبراهيم محمد ومحمود السيد ونور حسن وشهد محمد وأحمد حمدي، وعمر محمد محمد يتميز بصوت جميل نال إعجاب الحاضرين للعرض الأول وأسامة سيد وباهر محمد ومحمد أسامة وأروى أسامة، ومعز صابر ومنى السيد وسامية الصغير وتامر فؤاد.