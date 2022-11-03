غلق 12 منشأة وتحرير 87 محضرا متنوعا في حملات على أسواق الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي ردع جميع المخالفين والتواصل الدائم مع المواطنين، ما تبعه شن الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للرقابة علي الأسواق بأحياء العجمي وغرب المدينة ليتبع ذلك غلق 12 منشأة وتحرير 87 محضرا متنوعا.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق، والتأكد من ضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

توافر السلع بالأسواق

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار، ومدى توافر كل السلع، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية.

وأكد «الشريف» على الأجهزة التنفيذية بضرورة التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع لشكواهم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

غلق 7 منشآت في العجمي

وشن حي العجمي، برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق، واستهدفت طريق «الإسكندرية - مطروح»، وشارع البيطاش الرئيسي، وشارع الحنفية، وسوق الهانوفيل، ما أسفرت عن غلق وتشميع 7 منشآت وتحرير 50 محضرا وفرض غرامات فورية تقدر بـ3 آلاف جنيه.

غلق 5 منشآت غرب الإسكندرية

ونفذ حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات، ما أسفرت عن غلق 5 منشآت، وتحرير 37 محضرا متنوعا.