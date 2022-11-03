استقرت أسعار البيض بكل أنواعه في الأسواق خلال الساعات الماضية، وسط اهتمام شريحة كبيرة من الأسر المصرية بمتابعة سعر طبق البيض، فيما طرحت منافذ وزارة الزراعة، البيض بأسعار أقل من مثلاتها في السوق.

سعر طبق البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة

وسجّل سعر طبق البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة، 72 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة، في حين سجل طبق البيض الأحمر مبلغ 74 جنيهًا، ويضم 30 بيضة، كما بلغ سعر طبق البيض البلدي 72 جنيهًا.

سعر طبق البيض في الأسواق

- سجل سعر طبق البيض الأبيض الذي يضم 30 بيضة اليوم ما بين 77 إلى 90 جنيهًا.

- تراوح سعر طبق البيض الأحمر الذي يضم 30 بيضة، بين 80 و90 جنيهًا، وبلغ سعر البيضة الواحدة من النوع البلدي 3 جنيهات، ويباع الطبق الذي يحتوي على 30 بيضة بسعر 90 جنيهًا.

أسعار البيض في السلاسل التجارية الكبرى

وعن أسعار البيض داخل المحلات التجارية الكبرى، تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر، 30 بيضة، ما بين 85 إلى 105 جنيهات، أما سعر البيضة من النوع الأبيض فتراوح بين 2.75 و3 جنيهات، ويبلغ سعر الكرتونة الذي يضم 30 بيضة ما بين 85 و90 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض الذي يحتوي على 10 بيضات، تراوح سعره 32 و35 جنيها، والكرتونة التي تضم 15 بيضة تراوح سعرها بين 49 و52 جنيها.