ملتقيات توظيفية من وزارة الشباب.. رواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه بدون خبرة

تنظم الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن العديد من الملتقيات التوظيفية في الكثير من الشركات.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز الوظائف المعلن عنها في الملتقيات التوظيفية، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يوم توظيفي من وزارة الشباب والرياضة

اليوم المفتوح لشركة كوكي - أمريكانا.

العنوان: شارع مراد آخر سور حديقة الحيوان فوق بنك المصرف المتحد الدور الثالث يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءً.

وتطلب الشركة وظيفة مندوب مبيعات

أماكن العمل

القاهرة (التجمع الخامس) - الجيزة (المريوطية).

الشروط المشتركة

الحصول على مؤهل عالي.

خبرة أو بدون خبرة.

الحد الأقصى للسن 28 عاما.

المميزات والحقوق

راتب مجزي جدا، بالإضافة إلى عمولة ليس لها حد أقصى+ أرباح سنوية.

منح بالأعياد والمدارس من 3000 إلى 5000 جنيه.

مواصلات أو بدل مواصلات.

عدد ساعات العمل 8 ساعات.

يوم إجازة أسبوعيا.

تأمين اجتماعي.

تأمين طبي خاص.

صندوق زمالة للإعلانات والمساعدة.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هـنا، أو الذهاب إلى شارع مراد آخر سور حديقة الحيوان فوق بنك المصرف المتحد الدور الثالث يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022 من الساعة 10صباحا إلى الساعة 3 مساءا

وظائف تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة

يوم توظيفي مفتوح لشركة مكسب للتجارة الإلكترونية، وتطلب وظيفة مندوب توصيل (بدون رخصة).

أماكن العمل: القاهرة - الجيزة

المميزات والحقوق

راتب 4500 يصل إلى 5500 بالإضافة إلى الحوافز.

ساعات العمل 9 ساعات.

يوم إجازة أسبوعيا.

حوافز شهرية.

تأمين صحي و اجتماعي.

فرص ترقية للمتميزين.

الشروط المشتركة

مؤهل متوسط أو عالي حد أقصى للسن 40 سنة.

لا يشترط الخبرة.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء تلك الاستمارة من خلال الضغط هـنا والذهاب إلى العنوان: مخزن مكسب مسطرد - زاوية النجار - دخله بلقس - قليوب يوم الأربعاء والخميس، الموافق 2 و3 نوفمبر من 10 صباحا إلى 3 عصرا.

وظائف متعددة في عدد من الشركات

كم يقام يوم توظيفي مفتوح لمجموعة مطاعم سيركل كي يوم الإثنين 7 نوفمبر، وتطلب المطاعم

عامل مخزن

ويتر

بارستا (خبرة لا تقل عن سنة)

فوود (خبرة لا تقل عن سنة في مجال الفرايد تشكن)

أماكن العمل: مصر الجديده صلاح سالم - اكتوبر

الشروط

جميع المؤهلات (متوسط - فوق متوسط - عالي)

الحد الأقصى للسن 35 عاما.

سيكون صافي الراتب لوظيفة عامل مخزن من 3000 إلى 3500·

عدد ساعات العمل 8 ساعات.

يوم إجازة فى الأسبوع·

تأمين طبي.

تأمين اجتماعي.

وعلى الراغبين في التقيم لليوم التوظيفي الذهاب إلى 14 شارع محمد سعيد الحلواني صلاح سالم آخر سور المتحف الجوى بجوار مستشفى الجلاء العسكري في الميعاد المحدد.