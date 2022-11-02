6 وظائف من المنزل مربحة جدا.. تخلص من روتين المدير وإرهاق المواصلات

مع الأزمات الاقتصادية والتغيرات التي شهدها العالم مؤخرًا، بدأ الكثيرون البحث عن وظائف عبر الإنترنت؛ لا سيما وأنها لا تحتاج نفقات كثيرة أو جهد التنقل عبر المواصلات وضياع الوقت، وهذه الوظائف تحتاج من الفرد تطوير مهاراته اللغوية والتكنولوجية، لبدء العمل الحر الذي لا يحتاج إلى مدير أو يتربط بمكان محدد، بالإضافة إلى توفير الدخل المادي الجيد لتحسين مستوى المعيشة.

وفيما يتعلق بالوظائف الإلكترونية، أشار المهندس أحمد طارق خبير أمن تكنولوجيا المعلومات إلي أن هناك الكثير من الأعمال الإلكترونية التي تزيد ربح الفرد ومنها:

المحتوى الإلكتروني

إنشاء محتوى إلكتروني على صفحات التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، فامتلاك الفرد لموهبة أو مهارة معينة يمكن استغلاله في عمل فيديوهات قصيرة، وإنشاء مقاطع «ريلز» حتى يزداد عدد المشاهدات اليومية للفيديوهات وزيارة الصفحة الإلكترونية للمحتوى، مع الاهتمام بجودة الصوت والصورة.

التسويق الإلكتروني

التسويق الإلكتروني من خلال عرض بعض المنتجات والخدمات التي يحتاجها الناس عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا يحتاج إلى تدريبات علمية في مجال صياغة المنشورات والإعلانات بطريقة متخصصة لتصل للجمهور المستهدف، وبالتالي زيادة بيع المنتجات والربح.

ترويج السلع الاستهلاكية

ترويج السلع الاستهلاكية للشركات رقميًا من خلال الإعلانات الإلكترونية والعروض الخاصة على هذه السلع التي يمكن أن تزيد عملية البيع بنسبة 60% للشركة.

المحتوى التعليمي

إنشاء محتوى تعليمى: يمكن تعليم لغة أو احتراف مهنة، ومن أشهر الوظائف الإلكترونية التي لها فيديوهات تعليمية على منصات التواصل الاجتماعي هي: المونتاج، والجرافيك، ولغة البرمجة، وتصميم المحتوى الإلكتروني وكتابته.

الترجمة

أصبح مجال الترجمة يدر ربحًا، وخاصة ترجمة بعض الأفلام الأجنبية على الإنترنت، أو العمل في الشركات التي تتسع نطاق تعاملاتها دولياً سواء تجاريًا أو صناعيًا أو ثقافيًا، تحتاج إلى مترجمين لخدمة عملائها بشكل جيد.

استبيانات استطلاعات الرأي المدفوعة

الاشتراك فى استبيانات استطلاعات الرأي المدفوعة التي تعدها الشركات من فترة لأخرى لمعرفة بعض المعلومات عن حياة الفرد وطريقة تفكيره، وهي لا تشترط فئة عمرية معينة، وتنتشر بين الشباب والمراهقين، ومن أهم المواقع المتخصصة في الاستبيانات هي: Toluna وmina وYouGov.