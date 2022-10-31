وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة.. راتب يصل لـ300 ألف جنيه سنويا

كشف الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في القاهرة، عن وظائف شاغرة للمصريين الراغبين في التقدم للعمل بمقرها بالقاهرة، حيث وضعت السفارة عددًا من الشروط والخبرات الواجب توافرها في المتقدمين، على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط عبر الموقع الإلكتروني للسفارة.

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2022

وبحسب الموقع الرسمي للسفارة، عرضت 3 وظائف للراغبين في التقديم، وفيما يلي نرصد وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة 2022 المتاحة للمصريين وفق الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في القاهرة، كما يلي.

عامل تشغيل الهاتف

الوظيفة الأولي المطلوبة في السفارة الأمريكية، هي مشغل هاتف في مكتب إدارة موارد المعلومات IRM، مع العلم أنّ آخر موعد للتقديم للوظيفة إلكترونيا هو غد الثلاثاء.

ضوابط وشروط وظيفة عامل تشغيل الهاتف

- يكون دوام هذه الوظيفة كامل، حيث عدد ساعات العمل نحو 40 ساعة أسبوعيا، على أساس المناوبة يحددها المشرف.

- الراتب 110 آلاف و917 جنيها مصريًا.

مساعد سياسي

أما الوظيفة الثانية فهي العمل من خلال البعثة الأمريكية في القاهرة، لشغل وظيفة مساعد سياسي في المكتب السياسي، ويكون العمل بدوام كامل، بنحو 40 ساعة في الأسبوع، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو يوم 9 نوفمبر 2022، والراتب 300 ألف و24 جنيها مصريًا سنويًا.

مشغل محطة توليد الكهرباء

وجاءت الوظيفة الشاغرة المعروضة حاليًا هي منصب مشغل محطة توليد الكهرباء في مكتب المرافق (FAC)، ونظام العمل دوام كامل، وتكون ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة.

علما بأن آخر موعد للتقديم للوظيفة هي 14 نوفمبر المقبل، والراتب السنوي 202 ألف و218 جنيهًا مصريًا، مع العلم أنّ الطريقة الوحيدة للتقديم لتلك الوظائف إلكترونيًا، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والمستندات المطلوبة الدخول من هنــا.