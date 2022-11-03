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فيديو يوثق لحظة القبض على مشتبه بالتورط في محاولة اغتيال عمران خان

كتب:

رؤى ممدوح
02:34 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
إطلاق النار على عمران خان

إطلاق النار على عمران خان

نشرت قناة «العربية»، مقطع فيديو يرصد لحظة إلقاء القبض على أحد المشبه بهم في إطلاق النار على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بينما تمكنت السلطات الباكستانية من قتل الآخر.

إطلاق نار على عمران خان

وكان "خان" قد تعرض رفقة عدد من أعضاء حزبه إلى عملية إطلاق نار خلال تجمع سياسي، إلاّ أنّ مصادر باكستانية أكدت أنّ إصابة "خان" طفيفة وحالته مستقرة.

 

 

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بقلم رؤى ممدوح