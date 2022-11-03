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خبير سياسات البيئة حسان التليلي: التغيرات المناخية أظهرت أمراض قاتلة

كتب:

شريف سليمان
02:52 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
التغيرات المناخية

التغيرات المناخية

قال الدكتور حسان التليلي، المتخصص في سياسات التنمية والبيئة، إنّ التغيرات المناخية تسبّبت في ظهور الكثير من الأمراض التي أدت إلى وفيات، لافتا إلى أنّ هناك دراسات كثيرة بشأن الأمر، نُشر آخرها في 25 أكتوبر في مجلة أوروبية.

الظواهر المناخية المتطرفة

وأضاف التليلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح جديد، المُذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «أجرت منظمة الصحة العالمية، دراسة شاملة مع 50 منظمة أخرى في عشرات البلدان، تم التأكد من أنّ ما يسمى الظواهر المناخية القصوى أو المتطرفة، تسبّبت في مئات الآلاف من الوفيات سنوات، بسبب فترات الحر الشديد والجفاف الحاد والأعاصير».

التغير المناخي

وتابع المتخصص في سياسات التنمية والبيئة: «من الأسباب التي تجعل هذا التغير المناخي يتسبب في أمراض كثيرة ما يسمى بتلوث الهواء، وحبيبات الغبار العالقة أو الدقيقة، ففي فرنسا، فإن هذه الحبيبات التي تأتي من المخلفات الصناعية وحركة السيارات والشاحنات التي تعمل بالوقود الأحفوري، فهناك 50 ألف وفاة مبكرة في فرنسا سنويا، ونصف مليون وفاة مبكرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، و10 ملايين ضحية حول العالم».

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