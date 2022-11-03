الدقهلية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة «مدير مكتب المحافظ».. المهام والشروط

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، عن حاجتها لشغل وظيفة «مدير عام شؤون مكتب المحافظ» ضمن الوظائف القيادية، على أن يتم تقديم الطلبات حتى 1 ديسمبر المقبل.

وأشارت المحافظ إلى أن مهام الوظيفة تتركز في الإشراف والتنسيق والتوجيه والمتابعة على الأعمال الخاصة بين التقسيمات الإدارية التابعة له، ويُشترط في سنوات الخبرة أن يكون المتقدم قضى مدة بينية قدرها عاما في المستوى الوظيفي الأول، أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة الوظيفة.

تقديم طلبات الوظيفة

وبحسب بوابة الوظائف الحكومية، فإن من يرغب في شغل هذه الوظيفة عليه التقدم بطلب باسم محافظ الدقهلية، وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية – إدارة الموارد البشرية – قسم التعينات بعدد 7 ملفات «أصل + 6 صور للملفات».

المستندات المطلوبة للتقدم لوظيفة «مدير عام شؤون مكتب المحافظ»

وتقدم الطلبات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومة، ويتضمن الطلب المستندات التالية:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم وحديث من الجهة التابع لها بها «المؤهل العلمي الحاصل عليه - المؤهلات الإضافية – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية التي مارسها – تقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات».

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة وحديثة من الجهة التابع لها.

- بيان بأبرز إنجازاته واسهامات المتقدم طوال مددة خدمته مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- مقترح وافى لتطوير الوحدة او أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاتها.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية وعدد 2 صورة شخصية.