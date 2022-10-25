وزير الداخلية وقيادات الشرطة يقدمون التهنئة للقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

استقبل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية، لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار دعم الروابط وتبادل الزيارات بين وزارتي الدفاع والداخلية للمشاركة بمختلف المناسبات الوطنية.

وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنّ نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوما ملحمة فريدة في تاريخ العسكرية المصرية، وسيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين استطاعوا أن يبرهنوا بتضحياتهم الخالدة أنّهم خير أجناد الأرض، موجّها التهنئة لرجال القوات المسلحة قادةً وضباطا وضباط صف وجنود بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة، متمنيا لهم مزيدا من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير.

من جانبه، أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أنّ القوات المسلحة والشرطة هم درع الأمة والعيون الساهرة على أمنها، وسيظلان معا في طليعة الشعب المصري يدافعان عن حدوده ويزودان عن مقدساته واستقراره، ضاربين أروع الأمثلة في التضحية بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن واستكمال مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.

وفى نهاية اللقاء، أهدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، درع هيئة الشرطة، كما قدّم الفريق أول محمد زكي، درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.