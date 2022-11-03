نادية الجندي عن تكريمها بمهرجان الإذاعة والتليفزيون: أنا نجمة كل العصور

تغادر الفنانة نادية الجندي القاهرة، الثلاثاء المقبل، متجهة إلى السعودية، لاستلام درع تكريمها من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته الـ22، والمقرر إقامته في مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وقالت نادية الجندي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تعتز للغاية بهذا التكريم كونه يُثمن مسيرتها الفنية: «قدمت أعمالاً ذات قيمة سيذكرها التاريخ لما تضمنته من رسائل للجمهور، فضلاً عن تنوعها ما بين الأفلام السياسية والوطنية والاجتماعية، فقد كان مشواري الفني صعباً للغاية، ولم أقدم عملاً سهلاً منذ بداياتي إلى الآن».

نجمة الجماهير: الأجيال الجديدة تتابع أفلامي بشغف

وتابعت نادية الجندي: ما يُسعدني حقاً أن تكون نجماً لكل العصور، فأفلامي تحظى بمتابعة جيدة من الأجيال الجديدة، التي تحرص على مشاهدتها أينما عرضت، وأتلقى رسائل منهم تعكس تفاعلهم الشديد معها، وأجد القنوات تُعيد عرض أفلامي بناء على رغبة الجمهور، وهو ما يعكس وجود جيل جديد يشأهد أعمالي بشغف واهتمام.

نادية الجندي: علاقتي بالجمهور مبنية على الثقة

وتابعت الفنانة الملقبة بـ«نجمة الجماهير» حديثها قائلة: «كونت علاقة مع الجمهور مبنية على الثقة على مدار مسيرتي، وبالتالي ليس بوسعي فقد هذه الميزة بتقديم أعمال حالية دون المستوى، ومن هذا المنطلق لا يعنيني فكرة الوجود فنياً كل عام، ولكن الأهم ماذا سأقدم من محتوى للمشاهدين، ولذلك أعتذر عن كثير من الأعمال أجدها أقل مما قدمت في السابق».