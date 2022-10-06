القصة الكاملة لخلاف نادية الجندي ونبيلة عبيد

لا تزال هناك أنباء تفيد بوجود خلاف بين نادية الجندي ونبيلة عبيد، وذلك بعد ظهورهما معا بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى على مسرح المنارة؛ لاستلام جائزة الإبداع عن مشوارهما الفني.

نادية الجندي توضح حقيقة خلافها مع نبيلة عبيد

وقالت نادية الجندي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يوجد خلاف بينها وبين نبيلة؛ فالعلاقة بينهما تسودها المحبة، ولا توجد منافسة بينها لأن الأخيرة تتمتع بلون فني بعيد عن لونها، وكل ما تردد لا أساس له من الصحة.

نبيلة عبيد توضح حقيقة خلافها مع نادية الجندي

ومن جانبها، قالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»، إنها بعدما وجهت التحية الجمهور خلال استلامها جائزة الإبداع بمهرجان القاهرة للدراما، توجهت للسلام على نادية الجندي؛ لأنها أرادت أن تثبت للجمهور أنه لا يوجد خلاف بينهما حسبما يقول الكثيرون، موضحة: «فيه ناس بتحاول تعمل وقيعة بين الطرفين ومصيحش يحصل كده بين الزملاء وسلامنا على بعض في المهرجان كان فرحتي».

نادية الجندي تشكر المتحدة لتكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

يذكر أن مهرجان القاهرة للدراما كرم نادية الجندي بجائزة الابداع، ووجهت خلال حديثها الشكر والتقدير لكل القائمين على المهرجان، وفي مقدمتهم الفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

نادية الجندي تخطف الأنظار بجلسة تصوير

وخطفت الفنانة نادية الجندي، الأنظار إليها بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة لصيف 2022، خلال الأيام القليلة المقبلة، خلال قضائها لعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

ونشرت نادية الجندي، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، معلقة عليها: «جلسة تصوير الصيف الجديدة يا رب تعجبكم».