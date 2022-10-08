نادية الجندي عن «مصري»: الفن مسخر لتسجيل التاريخ والتضحيات

أشادت الفنانة نادية الجندي، بمشروع «مصري»، الذي يأتي بالتعاون بين إدارة الشئون المعنوية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة الماسة للإنتاج الفني؛ لتسجيل البطولات والإنجازات في الفعاليات الثقافية والرياضية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وعلى مدار العام.

تضحيات الأبطال

وقالت نادية الجندي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إطلاق مشروع «مصري» شيء عظيم لأنه لا بد من تمجيد أبطالنا، ونظهر للأجيال القادمة مدى التضحيات التي يقدموها لبلدنا، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل الفترة على إبراز تضيحات أبطال قواتنا المسلحة في الأعمال الفنية.

وأضافت أن هذه الأعمال الفنية تحرك الحس الوطني لدى الشباب والأجيال القادمة، موضحة أنها قدمت أعمال وطنية؛ أبرزها «مهمة في تل أبيب».

ولفتت إلى أن الفن لا بد أن يكون في خدمة المجتمع، ويُسخر لتسجيل التاريخ؛ فيمثل القوى الناعمة المؤثرة على الشعب، ولا بد أن يكون له دور في إظهار هذه المواقف الوطنية.

مشروع مصري

جدير بالذكر أن مشروع «مصرى» ثقافي متكامل ينفذ في كل محافظات مصر عبر سلسلة مهرجانات واحتفالات ومسابقات في المدارس والجامعات بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي، وإطلاق مسابقة رواية متخصصة للمتحرفين والهواة لتقديم الأعمال الدرامية، وإنتاج مجموعة أفلام تسجيلية بجودة عالمية، ومسلسلات تليفزيونية وأخرى إذاعية، ومجموعة من أفلام الرسوم المتحركة للأطفال.