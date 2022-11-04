2022 «وش السعد» على نادية الجندي.. 3 تكريمات في عام واحد

تستعد الفنانة نادية الجندي للسفر إلى الرياض يوم 8 نوفمبر المقبل، من أجل تكريمها في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ولم يكن ذلك التكريم الوحيد في هذا العام، ولكن جرى تكريمها أكثر من مرة هذا العام، ليكون 2022 «وش السعد» عليها.

ونعرض خلال التقرير التالي أبرز التكريمات التي حصلت عليها.

- المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

تستعد الفنانة نادية الجندي لتكريمها من إدارة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، وسوف يتم تكريم عن مجمل أعمالها وتاريخها السينمائي، باعتبارها صاحبة أفلام مهمة تناولت العديد من القضايا سواء المتعلقة بالمرأة أو المجتمع، إضافة لتقديمها عدد من الاعمال الوطنية والسياسية التي كان لها أثر سواء على المستوى المحلي وبالوطن العربي كله.

- مهرجان الدراما

كرمت إدارة مهرجان الدراما في دورته الأولى الفنانة نادية الجندي، التي ظهرت بإطلالة متميزة من مهرجان القاهرة للدراما، مرتدية فستاناً أسود، وتحدثت وقتها عن التكريم قائلة، «التكريم يعطى طاقة ايجابية للفنانة ويجعله يتحمل الصعاب، وأن ما يفعله مهرجان القاهرة للدراما بمثابة تقدير لمجهود ومشوار الكثير من النجوم».

- مهرجان جمعية الفيلم

كرم مهرجان جمعية الفيلم، في دورته الماضية بشهر فبراير نجمة الجماهير نادية الجندي اعترافاً وفخراً واعتزازا وتقديرا لما قدمته من أعمال بارزة تعد علامة في تاريخ السينما المصرية.