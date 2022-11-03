نبيلة عبيد تكشف سبب انسحابها من فيلم «ساعة إجابة»: احتراما للمخرج

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سبب انسحابها من فيلم «ساعة إجابة».

وقالت نبيلة عبيد: توضيحا لما حدث عن سبب انسحابي من فيلم ساعة إجابة قبل البدء في تصويره، مفندة الأسباب في بيان لجمهورها والمتابعين كما يلي:

بسبب تغيير مخرج العمل.. اعتذار نبيلة عبيد عن «ساعة إجابة»

غياب أكثر من 16 عامًا وانسحاب مفاجئ.. كان هذا حال نجمة مصر الأولى الفنانة المصرية نبيلة عبيد، بعد أن انتشرت أخبار، تفيد عودتها إلى السينما مجددًا، من خلال فيلم يحمل اسم «ساعة إجابة»، ليعيدها إلى شباك التذاكر الذي هجرته منذ عام 2006 بآخر أعمالها «مافيش غير كده».

احترام المخرج

وأضاف البيان: على الرغم من استعداد نجمة مصر الأولى، وحرصها الشديد على الاهتمام بهذا العمل، الذي يشاركها في بطولته النجمين المصريين «نجلاء بدر» و«شريف سلامة»، إلا أنها فاجأت الجميع بانسحابها مرة واحدة بعد فترة تحضير طويلة.

وتعليقًا على ذلك، قالت نبيلة عبيد لـ«القاهرة الإخبارية»، إنها اتفقت مع المخرج محمد خضر على المشاركة في فيلم «ساعة إجابة»، وبالفعل تم التحضير معه، والاتفاق على كل شيء في الشخصية وتفاصيلها، بالإضافة إلى إجراء بروفات مع استايلست العمل، قبل أن تتفاجأ باعتذار المخرج، وإسناد المهمة لآخر، وهو الأمر الذي أزعجها، وجعلها تعتذر عن تقديم الشخصية في هذا العمل.

وأضافت أنها تربت على احترام وتقدير المخرج الذي تعمل معه، لذلك ترى أنه لا يصح الاتفاق مع مخرج، ثم تعمل مع آخر.

وفيما يخص ترشيح الفنانة المصرية سوسن بدر، لتجسيد الدور بدلًا منها، رحبت بهذا الأمر، وأشادت بموهبة سوسن بدر التمثيلية، مؤكدة أنها ستتواصل معها لتهنئتها على الدور، متمنية لها النجاح والتوفيق.

مفاجأة للجمهور

وأشارت الفنانة نبيلة عبيد إلى أن لديها الكثير لتقدمه رغم مشوارها الفني الطويل، حيث قالت: «ما زال الجمهور يقلد صوت ضحكتي ومشاهدي على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك أنا قادرة على تقديم أي شخصية تُطلب مني، بشرط أن تكون مختلفة ومميزة ولم أقدمها من قبل».

وكشفت نبيلة عبيد، عن استعدادها حاليا، لتقديم عمل جديد، سيكون مفاجأة لجمهورها، ولكنها لا تستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة به إلا بعد التعاقد بشكل رسمي.