وظائف شاغرة في أكثر من جهة حكومية.. إليك الشروط وطريقة التقديم

أعلنت بواية الوظائف الحكومية عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، داخل عدد من الوزرات الحكومية المختلفة والهيئات، وتشمل «مدير عام للتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية ومدير عام المكتبات بجامعة الفيوم ومدير عام الشئون الهندسية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية».

وتقدم «الوطن» فيما يلي تفاصيل الوظائف المُعلنة ببوابة الوظائف الحكومية وشروط التقدم إليها:

الوظائف المتاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن حاجتها إلى «مدير عام للتعليم الفني»، مشيرة إلى أن هذه الوظيفة ضمن المستويين الأول والمتميز بالمحافظات، وينتهي التقديم على الوظيفة يوم 23 من شهر نوفمبر 2022.

- يشرف شاغل تلك الوظيفة على مساعدة مدير المديرية في الإشراف على جميع الأعمال والخدمات التعليمية.

- يعمل تحت التوجيه الإداري والعام لمدير المديرية التعليمية.

- تحقيق أهداف المدارس الفنية سواء كانت تربوية أو اجتماعية وأهداف المواد الدراسية العملية والعلمية، من خلال رؤيته للأساليب التربوية المتفق عليها.

شروط وطريقة التقديم على وظيفة مدير عام للتعليم الفني بالمنوفية

- قضاء مدة بينية قدرها عام في المستوى الوظيفي الأول «أ» أو قضاء مدة كلية لمدة 17 عاماً على الأقل.

-أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي عالى أو مؤهل عالى مناسب.

- «على من يرغب شغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب باسم الوزير المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ومقرها ديوان عام محافظة المنوفية بالإدارة العامة للموارد البشرية ».

المستندات المطلوبة لوظيفة مدير عام للتعليم الفني بمحافظة المنوفية

- 2 صور شخصية وتسع ملفات «أصل + 8 صور»، وكل ملف يحتوي على :

- «بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها مقدم الطلب موضحا به الاسم ، وتاريخ الميلاد، ومحل الإقامة، والرقم القومي، ورقم الموبايل، والحالة الاجتماعية، والمؤهل العلمي الحاصل عليه، وتاريخ الحصول عليه، وتاريخ التعيين والدرجة المالية، والمجموعة النوعية، والوظائف الإشرافية التي شغلها، والدورات التدريبية الحاصل عليها، والجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، وتقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة، وخطابات الشكر وشهادة التقدير الحاصل عليها، والدورات التدريبية الحاصل عليها.

- شهادة قانونية وصورة بطاقة الرقم القومي، وبيان بأبرز إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤيده لذلك، ومقترح واف لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين ، ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

جامعة الفيوم تعلن حاجتها لمدير عام المكتبات

وأعلنت جامعة الفيوم عن حاجة إلى «مدير عام المكتبات»، مشيرة إلى أنه ينتهي التقديم على الوظيفة يوم 26 نوفمبر 2022.

المهارات الأساسية والفنية وسنوات الخبرة

- أن يكون قضى المتقدم إلى الوظيفة مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عاماً تتفق مع طبيعة العمل للوظيفة من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى ليسانس وثائق ومكتبات.

- أن يرفق المتقدم للوظيفة بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

شروط التقديم للوظيفة والمستندات المطلوبة

- الطلبات تقدم باسم السيد/ أمين عام الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية للوظائف القيادات والإشرافية مرفقا به بيان حالة وظيفية للمتقدم موضحاً به القدرات العلمية وتشمل «درجات علمية – إجادة لغة أجنبية – القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي – الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية».

- التاريخ الوظيفي ويشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم «عن آخر ثلاثة تقارير بمرتبة ممتاز - والإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية، وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها».

- المقترح التطويري الذي تقدم به للوحدة المعلنة طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.

- السمات الشخصية وتشمل «المهارات القيادية - اتخاذ القرارات و الابداع - حل المشكلات - إدارة الأزمات– مهارات الاتصال و الاقناع و العرض»

- العلاوات التشجيعية والجزاءات إن وجدت، وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها أنشطة عامة خارج العمل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي، و7 صور شخصية، وتقدم الطلبات بصفة شخصية بعد الساعة الثانية ظهراً وعدد الملفات المطلوبة «ملف أصلي + 7 نسخ من الملف الأصلي».

- تقديم مقترحاً وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.

- تقدم الطلبات باسم السيد/ أمين عام الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية للوظائف القيادات والإشرافية.

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تعلن حاجتها إلى مدير عام للشؤون الهندسية

وكشفت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، عن حاجتها إلى «مدير عام الشئون الهندسية»، موضحة أن هذه الوظيفة تقع على قمة التقسيم التنظيمي للإدارة العامة للشئون الهندسية، وينتهي التقديم إليها 1 من شهر ديسمبر 2022.

المهارات الفنية والأساسية وسنوات الخبرة

- يشترط اجتياز الدورات التدريبية والاختبارات المقررة لشغل الوظيفة القيادية.

- وجود القدرة على القيادة والتوجيه والإلمام بإحدى اللغات الأجنبية والمعرفة الكافية بالحاسب الآلي.

- الحصول على مؤهل هندسي عالي مناسب.

- على المتقدم قضاء المدة البينية والتي مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

كيفية التقديم إلى الوظيفة

- تقدم الطلبات باليد وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية بالأكاديمية «كورنيش النيل – مدخل المعادي».