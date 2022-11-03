عاجل .. نقيب الموسيقيين: شيرين عبدالوهاب خرجت من المستشفى وصحتها زي الفل

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بيانا صحفيا بشأن الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب قال فيه: "إلى كل الجمهور المصري والعربي وإلى كل من ساند ودعم ودعا الله أن يتم شفاء الفنانة الكبيرة والصوت المصري المُشرف شرين عبد الوهاب، اطمئنوا هي في منزلها".

بيان نقابة المهن الموسيقية

وأضاف البيان: "اطمئنوا على شيرين عبد الوهاب هي في منزلها الآن وتحدثنا سويًا لأكثر من نصف ساعة، وهي بكامل صحتها ولياقتها وابتسامتها الجميلة، وقريبًا بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعاً كجمهور مصري وعربي".

وحرص نقيب الموسيقيين مؤخرًا، على توجيه الدعم الكامل للمطربة شيرين عبد الوهاب، قائلًا خلال فيديو ظهر فيه مع المنتج نصر محروس: "أحيي نصر على روحه الجميلة وكأنه لا يزال فى بداية مشوار شيرين معه، وشخصيا ونقابيا أعلن دعمي الكامل لشيرين كي تعود لمكانتها".

وبدأ الفيديو من خلال كلمة نصر محروس أكد فيها أنه ذهب على الفور لنقيب الموسيقيين في الأزمة التي تمر بها شيرين؛ كي يحلها لأنه المنوط بذلك حاليًا.