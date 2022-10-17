تناقض أقوال الشهود في واقعة التعدي على شيرين عبد الوهاب

تواصل الجهات المعنية التحقيق في البلاغ المقدم من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي اتهم فيه شقيقها وآخرين بالتعدي عليها بالضرب داخل مسكنها، واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية والتفصيلية في الواقعة.

الرغبة في إدخالها مصحة نفسية

بداية معرفة الواقعة، كانت بتلقى النيابة العامة بلاغًا من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، يتهم فيه شقيقها وأخرون بالتعدي على موكلته داخل مسكنها، ورغبتهم في إصطحابها إلى إحدى المصحات النفسية لكنها رفضت.

خلافات بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها

قدم دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمام جهات التحقيق المعنية، صورة ضوئية من إحدى المستشفيات، تحمل رقم الملف الطبي باسم موكلته، وتبين من خلال البلاغ المقدم للنيابة العامة وجود خلافات أسرية بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وبين شقيقها، أراد على إثرها إدخالها عنوة إلى المصحة النفسية.

تناقض أقوال الشاهدين

واستدعت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي به، وتبين من استجوابهما تناقض كلامهما عن البلاغ المقدم من قبل دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وجار استكمال التحيقات في الواقعة.