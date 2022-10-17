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النيابة تُحقّق في البلاغ المقدم من محامي شيرين عبد الوهاب

كتب:

محمد عزالدين
12:25 ص | الإثنين 17 أكتوبر 2022
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

تلقت النيابة العامة من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب بلاغًا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا، واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عَنوةً، على إثر خلافات بينهما، وقدَّم صـورةً ضوئيـَّةً تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته، والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكور.

وفي ضوء هذا البلاغ، سألت النيابة العامة مديرَ عام المستشفى والمديرَ الفنيَّ الطبيَّ به، واللذين تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتُهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.

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