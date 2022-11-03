لفتة إنسانية من صُناع مسلسل "رمضان كريم 2" لـ محمود الجندي

قرر صُنّاع مسلسل رمضان كريم، للمخرج سامح عبد العزيز، الإشارة للفنان محمود الجندي، في الجزء الثاني من العمل، الذي سيُعرض في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، في لفتة إنسانية، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه في الجزء الأول، الذي عُرض لأول مرة عام 2017.

تفاصيل ظهور محمود الجندي في رمضان كريم 2

وظهر كريم عفيفي في كواليس الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، وهو يجلس على مقعد، وخلفه صورة لمحمود الجندي، وعليها «شريطة سوداء»، إذ كان يُجسد دور والده، ضمن الأحداث، وبينهما تفاعل كبير.

تعرف على أبطال الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم

يذكر أنّ محمود الجندي رحل عن عالمنا في أبريل عام 2019، وشارك في بطولة المسلسل، بجانب كلّ من سيد رجب، وسلوى عثمان، وروبي، وريهام عبد الغفور، وشريف سلامة، وسهر الصايغ، ومحمد محمود، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

وكانت أحداث الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم »، تدور خلال شهر رمضان في حارة شعبية، إذ تحاول إحدى الفتيات الابتعاد عن أهلها هربا من مستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والادعاء بأنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.