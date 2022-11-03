رئيس حزب الجيل: استعدادات مصر لقمة المناخ تؤكد للعالم قدرات مصر

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن الحزب يرى أن استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 في مدينة شرم الشيخ من الفترة 6 نوفمبر 2022 لـ18 نوفمبر 2022 حدث عالمي يوضح المكانة العالية والمتميزة التي وصلت لها مصر وتأثيرها على الساحة الدولية.

الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية

وأكد الشهابي خلال تصريحات لـ«الوطن» أنه يجب على مصر شعبا وحكومة وأحزابا ومنظمات مجتمع أهلي أن تعمل على إنجاح هذه القمة وفعالياتها المختلفة التي تعلق عليها دول العالم المتقدم والنامي آمال كبيرة في إنقاذ البشرية من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأضاف أن القمة ستشهد عرض الدول المشاركة لتنفيذ تعهداتها التي تعهدت بها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، وعلى رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاجن 2009 وتعهدوا فيها على ضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد الحياة على الكرة الأرضية.

مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ

وأشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بالاستعدادات التي قامت بها الحكومة المصرية لاستقبال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، من إنشاء مشاريع صديقة للبيئة منها مبنى البلدية الصديق للبيئة، وإقامة منتزه سنترال بارك، كما أنشأت المول التجاري، و3 محطات للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية في شرم الشيخ.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من أعمال التجهيزات الخاصة بالعيادات الطبية المتواجدة بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ وتجهيز التجهيزات الإسعافية وتجهيز العيادات بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية لمركز المؤتمرات التي توفر أعلى معدلات الأمان الصحي للوفود.

وتابع المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن التجهيزات الضخمة والمتعددة التي قامت بها الحكومة استعداد لقمة المناخ تؤكد للعالم كله قدرات مصر وشعبها العظيم، وأن هذه القمة ستكون خير دعاية لمصر والمرحلة الانتقالية التي تعيشها.