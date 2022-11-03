دورة إعداد قائد التغيرات المناخية لأعضاء أندية التطوع بشباب القليوبية

نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية دورة تدريبية لإعداد قائد عن التغيرات المناخية، ضمن خطة أندية التطوع بإدارة الشباب، يأتي ذلك تزامنا مع مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ نوفمبر الجاري.

وجرى تنفيذ الفعاليات في مركز شباب عزيز وبدوي التابع لإدارة بنها.

مواجهة مشكلة التغيرات المناخية بالقليوبية

تناولت الدورة تعريف المناخ والتغيرات المناخية، وأسبابها وسبل الحلول لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، كما جرى مناقشة رؤى الشباب في التعامل مع قضية التغيرات المناخية والخروج برؤية موحدة، تساهم في دعم جهود الدولة المصرية في هذا الملف الهام.

نشر الوعي بالتغيرات المناخية بالقليوبية

على هامش اللقاء أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان له إلى أهمية نشر الوعي لدى الشباب بتلك القضايا السياسية والاجتماعية.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة التعريف بأهمية استضافة مصر لمثل هذه الأحداث والفعاليات الهامة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يرى أنها قضية الوعي لدى الشباب وهو ماتسعى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الى تحقيقه وفقا لاستراتيجيتها.