ريم مصطفى: «كان يعرض عليا أدوار الفترينة فقط»

حلت الفنانة ريم مصطفى، ضيفة على برنامج «بجد في الراديو» مع مروان يونس، على محطة راديو إنرجي 92.1 مساءً الخميس، للحديث عن نجاحاتها الأخيرة، وأعمالها الدرامية التي تصدرت قوائم المشاهدات، كان آخرها «طير بينا يا قلبي» و«دوبامين».

ظهوري مفاجأة في مسلسل سر السلطان

وقالت ريم مصطفى، إنها تستعد حاليًا لخوض الدراما الرمضانية بدورها في مسلسل «سر السلطان»، كما أعلنت منذ أيام، ورفضت الكشف عن تفاصيل دورها، ليكون مفاجأة للجمهور.

وكشفت ريم مصطفى، عن عدم حبها لتقديم الأدوار التي تعتمد على الشكل فقط، قائلة: «حاربت فترة طويلة لإن كان بيعرض عليها أدوار الفترينة فقط.. وكنت بضطر أرفض أعمال كثيرة بسبب الموضوع ده»، متابعة «أوقات كنت بقبل دور البنت الحلوة بس في أعمال يوجد بها نسبة تمثيل بعد رفض الكثير».

وعبرت ريم مصطفى، عن أمنيتها لتقديم دور سعاد حسني في فيلم بئر الحرمان، لأنها شخصية مركبة، ولديها الكثير من القدرات التي ترغب في إبرازها فنيا، وسيكون بمثابة تحدي لها.

راهنت صديقتي على احتضان كريم عبد العزيز بسبب فيلم أبو علي

وروت موقف عن حبها للفنان كريم عبد العزيز، بعدما شاهدت فيلم «أبو علي» في السينما، قائلة إنها راهنت صديقاتها بعد مشاهدة الفيلم باحتضان كريم عبد العزيز فور مقابلته لتجده في وجهها، وشرحت له الموقف لتنفذ رهانها بشكل ساخر، قائلة: «خدته بالحضن».

وهو نفس الموقف الذي تكرر مع الفنانة غادة عادل التي طلبت التصوير معها قبل دخولها مجال التمثيل، وكانت معها شقيقتها فقالت لها: «أنا وأختي عاوزين نتصور معاكي وقالتلي المفروض أنا اللي أبقى أختك».