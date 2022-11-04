سعر طبق البيض اليوم الجمعة 4-11-2022 في مصر

بعد طرح وزارة الزراعة لكميات كبيرة من البيض بأسعار مخفضة، ازادا البحث عن سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق والمحال التجارية ومنافذ وزارة الزراعة أيضا.

وذكر الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، تفاصيل سعر طبق البيض اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، وذلك بالأسواق والمحلات التجارية المختلفة.

وترصد «الوطن» فيما يلي، سعر طبق البيض اليوم الجمعة 4-11-2022 في الأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبرى.

وقال عبدالعزيز إن سعر طبق وكرتونة البيض في المزرعة تصل إلى 56 جنيه.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

- سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم الجمعة 4 نوفمبر، الذي يضم 30 بيضة ما بين 77 إلى 90 جنيهًا.

- تراوح سعر طبق البيض من النوع الأحمر 30 بيضة اليوم الجمعة، من 80 إلى 90 جنيهًا، داخل عدد من الأسواق.

ووصل سعر البيضة الواحدة من النوع البلدي 3 جنيهات، ويباع الطبق الذي يحتوي على 20 بيضة بسعر 72 جنيه.

أسعار البيض في السلاسل التجارية الكبرى

وسجل سعر البيضة من النوع الأبيض بين 2.50 -3 جنيهات.

ويبلغ سعر الكرتونة أو الطبق الذي يضم 30 بيضة ما بين 85 إلى 90 جنيها.

وسجل سعر كرتونة وطبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 10 بيضات فقط بين 32 -35 جنيها وفق لمكان البيع؟

وبلغ سعر الكرتونة من النوع البيض التي تضم 15 بيضة بسعر بين 49 -52 جنيها.

فى حين بلغ سعر طبق وكرتونة البيض من النوع الأحمر، التي تحتوي على 30 بيضة ما بين 85 إلى 105 جنيهات.

سعر البيض في منافذ الزراعة

وجاء سعر طبق البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة، كما يلي:

سجل سعر البيض في منافذ الزراعة نحو 72 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر نحو 74 جنيهًا، ويضم 30 بيضة، كما بلغ سعر طبق البيض البلدي 72 جنيهًا.