«العربية»: ترامب يدرس إطلاق حملته الانتخابية مرة أخرى

يدرس الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إطلاق حملته الانتخابية للعودة إلى الرئاسة مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، بحسب قناة «العربية» السعودية.

بايدن يهزم ترامب

وأطاح الرئيس الحالي جو بايدن بترامب في انتخابات أجريت وسط اتهامات من أنصار ترامب بتزوير الانتخابات في ولايات بعينها من أجل إنجاح بايدن الذي كان نائب للرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي كان أول رئيس أمريكي من أصول إفريقية.

اقتحام أنصار ترامب الكونجرس

واقتحم أنصار ترامب الكونجرس عقب إعلان خسارته في محاولة لجعله يفوز بالقوة ولكن لم تنح حيلهم وتم تحويلهم إلى المحاكمة في الولايات المتحدة لمحاكتهم بتهم عدة.