ترامب يشكك في نزاهة القضاء الأمريكي.. و«حمام دم» بانتظار موظفي «تويتر»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسية، كان من أبرزها، تشكيك رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب بنزاهة نظام العدالة الأمريكي، واقتصادية، من أهمها تخطط مؤسس شركة «سبيس إكس»، الملياردير الأمريكي، أيلون ماسك لقرار ضد موظفي شركة «تويتر»، وصفه موقع «أكسيوس» المحلي، بحمام دم.

وشكك رئيس الإدارة الأمريكية السابق دونالد ترامب، بنزاهة نظام العدالة في بلاده، واصفا الملاحقات القانونية بحقه وحق المقربين منه بـ«مطاردة الساحرات».

الرئيس الأمريكي السابق: يجب إنقاذ الولايات المتحدة

وأشار ترامب، عبر منصة «تروث سوشيال»، إلى عجز القضاء الأمريكي عن إثبات إدانته بالتهم الموجهة ضده، وكرر الرئيس الأمريكي السابق، نقضه لنتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

وقال ترامب، إنه كان ليواجه حكم الإعدام على الكرسي الكهربائي لو وجهت ضده تلك التهم الموجهة ضد هانتر بايدن نجل رئيس البلاد الحالي جو بايدن، وأضاف المسؤول السابق، إن يجب إنقاذ الولايات المتحدة وإلا فإن المحطة القادمة ستكون الشيوعية.

من جانيه، شكك مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، في الهجوم الأخير على بول زوج رئيسة مجلس «النواب» نانسي بيلوسي.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الأمريكية، إن بول«82 عاما»، تعرض لهجوم بمطرقة داخل منزله في «سان فرانسيسكو»، يوم الجمعة الماضي من مجهول دخل من الباب الخلفي.

مؤسس «سبيس إكس» يخطط لخفض نحو 30% من موظفي «تويتر»

وفي إطار صفقة شراء ماسك لموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن الملياردير يخطط لقرار ضد موظفي الشركة، وصف الموقع القرار بحمام دم.

ونقل «أكسيوس»، عن أشخاص، أن مؤسس «سبيس إكس» يخطط الآن لخفض نحو 30% من الموظفين في بعض الإدارات بشركة «تويتر»، بدءا من نهاية هذا الأسبوع، فما قال أحد المصادر، إن من المتوقع تعرض مديرو الهندسة ومديرو الإنتاج للتخفيض الشديد.

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة الامريكية الخارجية، بحث وزير الخارجة الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الصيني «وانج يي»، أهمية التواصل في تحسين العلاقات الثنائية، كما بحث الجانبان، مع تهديدات الأزمة الأوكرانية للأمن والاقتصاد في العالم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

عسكريا، شاركت نحو 240 طائرة عسكرية في المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تحمل اسم «العاصفة اليقظة» التي انطلقت اليوم الاثنين.

وتعد التدريبات أول مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق منذ نحو 5 سنوات، ومن المقرر استمرار «العاصفة اليقظة» حتى يوم الجمعة المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.