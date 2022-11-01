ترامب يعلق على واقعة الاعتداء على زوج بيلوسي: «علينا أن نعيد للشرطة سلطتها»

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في منزلهما واصفا الأمر بأنه «فظيع»، منتقدا الجريمة في المدن التي يقودها الحزب الديمقراطي.

ترامب: ما يحدث في شيكاغو أسوأ من أفغانستان

وقال ترامب: «ما حصل مع زوج بيلوسي، شيء فظيع، انظروا إلى ما يحدث لسان فرانسيسكو بشكل عام، انظروا إلى ما يحدث في شيكاغو، لقد كانت أسوأ بكثير من أفغانستان»، وأضاف: «علينا أن نعيد للشرطة كرامتها واحترامها، يمكنهم حل المشكلة، لكن اليوم إذا قال ضابط شرطة شيئا ما خارج عن الخط قليلا فهو يشبه نهاية حياته، ونهاية معاشه التقاعدي، ونهاية عائلته»، وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

ترامب: علينا أن نعيد للشرطة سلطتها

وتابع: «لا يمكننا فعل ذلك، علينا أن نعيد للشرطة سلطتها واحترامها، لأن هذا البلد خارج عن السيطرة».

وكانت الشرطة أوضحت أن زوج نانسي بيلوسي 82 عامًا تعرض للهجوم في وقت مبكر من صباح الجمعة في منزله من قبل متطفل، استخدم مطرقة لمهاجمته، وأوضح مكتب المدعي العام الأمريكي ومحامي مقاطعة سان فرانسيسكو أن ديفيد ديبابي، 42 عاما، متهم بسلسلة من الجرائم، بما في ذلك الاعتداء ومحاولة القتل ومحاولة الاختطاف، بعد اقتحام منزل الزوجين بيلوسي في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي.

فيما قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بعد توجيه اتهامات رسمية وفيدرالية ضد الرجل الذي هاجم زوجها، إن بول بيلوسي يحرز تقدما مطردا وستكون عملية التعافي طويلة.