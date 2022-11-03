عضو الجالية المصرية بأمريكا لـ«القاهرة الإخبارية»: شرائح كبيرة من العرب تتجه للتصويت للجمهوريين

قال مايكل ليون، عضو الجالية المصرية بأمريكا، إن الحزب الديمقراطي فوجئ في آخر الأسابيع الحالية، أن شرائح كبيرة جدا من الجاليات العربية والمرأة توجهوا إلى الاتجاه الجمهوري، لأنهم يرون أنه منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم وقد زاد غلاء المعيشة في أمريكا، ووصل إلى معدلات لم نرها منذ 42 عاما إلى 8.3%.

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» بالفقرة الحوارية ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مؤشر آخر وهو سعر البترول، فبرميل البترول بلغ منذ سنتين 2.5 دولار، وحاليا وصل إلى 4 دولارات، واضطر بايدن أن يخرج الاحتياطي الخاص بالبترول، ويحاول التقليل من سعر البترول قبل الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر.

وتابع أن الجاليات العربية في ميتشجان قامت بمظاهرات كبيرة، لأن بطبيعة أدياننا أننا محافظين والديمقراطيين سمحوا بالإجهاض حتى آخر يوم في الحمل، وما يسمى بالإجهاض تحت الطلب، وهو أمر غريب ولم نره من قبل وأثر بشكل سلبي على شرائح كتير جدا منهم الجالية العربية.