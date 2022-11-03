رئيس مدينة برج العرب لقناة الحياة: المدينة مصممة لاستيعاب مليون شخص

قال المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إنّ مدينة بج العرب أُنشئت بقرار من رئيس الجمهورية رقم 506 رقم 1979، وخصص القرار الجمهوري مساحة المدينة بـ47 ألف فدان، وهي المساحة الكاملة للمدينة والتي تشتمل على مناطق خضراء ومصطحات زراعية وكتل عمرانية.

همام: المدينة لسه فيها خير كتير

وأضاف «همام»، خلال تصوير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما جرى استغلاله على مستوى المدينة من كتل صناعية وسكنية وصلت إلى 30 ألف فدان، ويتبقى حتى الآن 17 ألف فدان قابلة للتوسعات: «المدينة لسه فيها خير كتير».

همام: إحنا اشتغلنا في إنشاء المدينة على شكل مراحل

واستطرد: «إحنا اشتغلنا في إنشاء المدينة على شكل مراحل، والمرحلة الأولي كانت 15 ألف فدان، وبعدين وصلت إلى 26 ألف فدان، والمرحلة الأخيرة 30 ألف فدان، وكل شوية نتوسع على حسب الإقبال على المدينة أو المصانع، وعدد السكان في المدينة وصل لـ200 ألف نسمه، ومخططين أن المدينة تصل لمليون نسمة بعد 15 سنة، ولدينا قدرة استيعابية».

وأوضح أن التخطيط الخاص بالمدينة منذ نشأتها جرى تصميمها على أن تستوعب المدينة مليون شخص وصولا لسنة الهدف وليس الفترة الحالية، «خلال الفترة الماضية اشتغلنا في رفع كفاءة الطرق وصيانة المصطحات الخضراء وسكن لكل المصريين منخفضي ومتوسطي الدخل».

وتابع: «لدينا 14 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي وهو محور لسكن كل المصريين، و650 شقة تابعة لمبادرة دار مصر، وفي الإعلان الأخير للإسكان الاجتماعي قدمنا الكثير من الشقق في ذلك الإعلان الأخير، ونتوقع أن يكون عدد المتقدمين أكبر من عدد الشقق المتاحة».