مسابقة بجامعة القاهرة وتأهيل خريجي «عين شمس» سفراء للمناخ.. و«سوهاج» تستعد لـ«التحول الأخضر»

منحت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، منذ انطلاق العام الدراسى الجديد، أولوية كبيرة لملف التغيرات المناخية، مؤكدة إيلاء أهمية لقضايا المناخ المختلفة لمناقشتها وإيجاد حلول لها لمواجهتها ضمن خططها الاستراتيجية بمختلف الكليات وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتحقيقاً لرؤية التحول للأخضر. ولعل ما قامت به جامعة القاهرة من تدشين مسابقة «المياه فى قلب العمل المناخى» احتفالاً بالأسبوع العالمى للمياه وتبنِّى جامعة عين شمس مشروع إنتاج وتخريج سفراء المناخ للتعامل مع قضاياه المختلفة والمشروعات التى تقوم بها الجامعات المختلفة خير دليل على ذلك.

والبداية بإطلاق جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، مسابقة للطلاب بعنوان «جامعة القاهرة والمياه فى قلب العمل المناخى»، فى إطار مساهمة الجامعة فى فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمى للمياه، وتنمية وعى الطلاب بأهمية المياه والحفاظ عليها، حيث تتضمن المسابقة مناقشة 4 محاور أساسية تتعلق بالمياه لإيجاد حلول لها، وتتمثل فى «الأمن المائى» المتعلق بمصادر المياه المتاحة والبديلة، وكذلك مسببات وطرق الوقاية من عوامل ندرة المياه، بجانب طرق ابتكارية لترشيد الاستهلاك، ويتمثل المحور الثانى فى «حماية الدلتا» والتى منها مواجهة التغيرات المناخية وأثرها على الدلتا المصرية، وطرق حماية مبتكرة لتفادى الآثار السلبية على الدلتا.

وقال الدكتور محمد منصور، المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن مسابقة جامعة القاهرة والمياه تأتى فى إطار اهتمام الجامعة، بكامل قطاعاتها، بقضايا التغيرات المناخية وإيجاد حلول لها تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، موضحاً أن الجامعة لديها استراتيجية شاملة للتعامل مع قضية التغيرات المناخية بما يسهم فى إيجاد حلول للعديد من القضايا التى يعانى منها المجتمع المصرى ككل.

وأضاف «منصور» أن جامعة القاهرة تحرص على دعم وتنفيذ أولويات الاستراتيجية الوطنية فى مجال المياه ودمج قضاياها ضمن العمل المناخى والمساهمة فى تقديم الحلول العلمية المبتكرة لتحديات المياه والمناخ من خلال العديد من الأنشطة، ومنها إطلاق المسابقات، وتنظيم العديد من المسابقات الطلابية فى مختلف المجالات لفتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب والمساهمة فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم. وأضاف المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة أن المسابقة ستمنح جوائز قيّمة للفائزين فى مختلف المجالات، سواء مجال الفيديو والملصقات والرسومات أو الصور بقيمة مادية تتراوح من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه.

وشهدت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، فعاليات مبادرة المليون شاب متطوع لتكيف المناخ، ومبادرة إعداد سفراء خاصين بالمناخ فى الدول العربية والأفريقية من خلال بعض البرامج، حيث يهدف البرنامج التدريبى لرفع وعى المواطنين قبل إطلاق المؤتمر، ويتم منح المتدرب شهادة ويُعتبر سفيراً للمناخ. ونجحت الجامعة، سبتمبر الماضى، فى تخريج عدد من الدفعات بالبرنامج التدريبى «إعداد سفراء المناخ» الذى تنظمه كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الإنسانى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخى التى شاركت الكلية فى تأسيسها. وأكد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى أن الوقت الحالى يُعد من أهم الأوقات التى يجب الاهتمام فيها بملف التغيرات المناخية، وذلك استعداداً لتولى مصر تنظيم مؤتمر المناخ COP27 فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن الجامعة تسير على خطى الجامعات العالمية المرموقة فى الاهتمام بالاستدامة والتحول للأخضر وأن تكون جامعة خضراء، مؤكداً أن جامعة عين شمس هى أول جامعة لديها كلية متخصصة تقوم بتدريس العلوم البيئية فى المنطقة بأسرها.

دعم المشروعات الخضراء أبرز توصيات منتدى المناخ الأفريقى بالجامعة البريطانية

وفى الجامعة البريطانية أعلن الدكتور محمد لطفى، رئيس الجامعة، توصيات منتدى المناخ الأفريقى لدعم قمة المناخ COP27 الذى عُقد الأسبوع الماضى بحضور عدد من الوزراء، والتى تمثلت فى تعظيم التكامل بين الجامعات وهيئات البحوث الأفريقية، وضرورة التكامل والتنسيق بين الهيئات المانحة والجامعات الأفريقية للتوعية، والعمل على دعم المشروعات الخضراء التطبيقية بالجامعات الأفريقية لتقليل والتكيف مع تغيرات المناخ، وتوحيد الجهود والأنشطة والتنسيق المباشر بين الجامعات الأفريقية.

وفى السياق ذاته، كشفت الجمعية الكيميائية المصرية التابعة لوزارة التعليم العالى توصيات ما انتهت إليه فعاليات المؤتمر الدولى الخامس فى الكيمياء، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بحضور عدد من الوزراء والخبراء، بضرورة الربط بين استدامة الكيمياء النوعية والمشروعات الخضراء والمخرجات المرتقبة لمؤتمر COP27، وضرورة الاهتمام بعلوم وتطبيقات النانو تكنولوجى كعلوم واعدة فى مواجهة معظم التحديات العلمية والعالمية وضرورة تطبيق مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والخلايا الشمسية كمصادر الطاقة فى المدن الجديدة والاهتمام بتطبيقات البيولوجيا الجزئية فى النواحى الحياتية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، دور الجامعة الفعال فى مناقشة قضية التغيرات المناخية والوصول لحلول جذرية لها تسهم من خلالها فى مواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً استعداد الجامعة للمشاركة فى قمة المناخ COP27، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر، منوهاً إلى أن الجامعة وضعت فى خطتها استراتيجية كاملة للتحول نحو الأخضر بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.